¿Adiós, Millonarios? La opción en el exterior para Chicho Arango

Chicho Arango es un futbolista muy solicitado en el mercado de fichajes. Existen múltiples sondeos desde hace varias semanas por él y la más reciente información al respecto habla de un interés en la MLS.

Lo dijo la periodista Pilar Velásquez (Caracol Radio y Revista Semana) este viernes. Se trataría de la intención de Los Angeles FC por tenerlo. De momento está en eso. No se ha conocido oferta o algo concreto. El primer paso existe y tiene que ver con el seguimiento que le están haciendo a uno de los goleadores de Millonarios en el 2021-1.

Chicho Arango marcó 9 tantos en la campaña que llevó al cuadro albiazul a la final de la Liga BetPlay. En esa fase terminó expulsado. Por ende no jugó el partido de vuelta ante Deportes Tolima en el que Millonarios cayó derrotado. Su último compromiso del semestre lo disputó en la final de ida que se disputó en Ibagué. ¿Y ese también fue su último con el equipo?

Por ahora no está claro. Sí se sabe que hay equipos que buscan contratarlo. Lo de Los Angeles FC es lo más reciente, pero no lo único. Ya lo había dicho él mismo el pasado mes de abril. En entrevista en Antena 2 dijo: “Me he enterado de que han habido varias propuestas, pero primero quiero terminar acá y ojalá siendo campeón. No presto mucha atención, a no ser de que sea algo concreto en el que estén de acuerdo las dos partes”. Y aunque no se dio el título, el certamen ya terminó.

Podría darse su salida y para eso él también fue claro en su momento: ​“Los derechos son compartidos. Millonarios es mi casa ahora y ellos deciden sobre mí, teniendo en cuenta la palabra del Benfica. Debe haber una comunicación entre ambos”, respondió. El que quiera contar con Chicho Arango debe alcanzar un acuerdo que satisfaga a los dos equipos mencionados.