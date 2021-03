Matías Mier: “No se metieron las que se tenían que meter”

Foto: Twitter DIM

Después de una semana colmada de dificultades con el plantel debido a lesiones, sanciones y contagios por COVID-19, Deportivo Independiente Medellín empató por 2-2 ante Deportivo Pasto en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2021-I.

El onceno titular tuvo muchas variantes obligadas y en su mayoría estas fueron con la incorporación de jóvenes, por lo que los veteranos tuvieron que mostrar su liderazgo e intentar llevar los hilos del enfrentamiento. Uno de ellos fue Matías Mier, quien emitió una opinión fuerte al terminar el encuentro.

“Yo creo que si no se ganó es porque no se metieron las que se tenían que meter”, expresó y luego, analizó el trámite del juego. “Obviamente entraron dos goles, el equipo intentó mucho, nos sobrepusimos en las adversidades, a los resultados, a seguir trabajando dentro del desorden que teníamos tácticamente… supimos sacar adelante el partido”, agregó.

El futbolista uruguayo consideró que pudieron lograr más. “Nosotros con la estructura que tenemos, la base que teníamos y así y todo pudimos dar vuelta a los resultados siempre. Creo que cuando estemos conformados con otros compañeros que van a poder regresar de esta enfermedad, obviamente se va ir conformando el equipo, pero yo no vi un mal partido de nosotros, supimos sacarlo adelante”, indicó.

Sin embargo, no pudo mostrarse feliz por el resultado. “A mí me queda un sabor amargo porque solo me gusta ganar pero sumamos un punto”, aseguró y confesó que el grupo se vio afectado mentalmente por la situación de los contagiados. “Nosotros estábamos bien porque el ambiente del equipo está bien, pero obviamente que uno como ser humano se empieza a cuidar a tomar más precauciones por esta rara enfermedad que hoy convive con nosotros. Lo más difícil es la ausencia de algunos jugadores, de no poder estar juntos como una familia que somos, que nos falten esos compañeros en el vestuario, en la cancha, yo creo que eso es lo que nos empuja a nosotros para salir a la cancha y darlo todo, que ya van a volver, pero yo creo que eso fue lo más duro”, concluyó.