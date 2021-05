Macnelly Torres, el gusto por Millonarios en la Liga BetPlay y la crítica a Atlético Nacional

Invitado al VBAR (Caracol Radio), Macnelly Torres habló de la actualidad de Millonarios y Atlético Nacional. Sobre el cuadro verdolaga continuó con la crítica que había iniciado en redes sociales.

En el día de la caída ante Argentinos Juniors en la Copa Libertadores, Macnelly dejó un mensaje en su cuenta en Twitter. Fue muy diciente: “A veces los resultados maquillan todo pero Atlético Nacional es desordenado con la pelota de la mitad hacia adelante, todos se dejan atraer por la pelota y para reorganizarse cuando la pierde es 2 veces más desordenado. No sé si me hago entender”, dijo.

A partir de ahí llegaron preguntas para él y la actualidad de Atlético Nacional. La respuesta de Macnelly Torres en el programa radial sugirió que “en el partido en Asunción no hubo ningún jugador del equipo de Alexandre Guimaraes para destacar”. Así lo publicó Caracol Radio en su página web, mencionando la aparición del futbolista en El VBAR.

Allí también habló de la Liga BetPlay que está cerca de iniciar su fase semifinal. En ella no está Atlético Nacional. Los clasificados por ahora son Millonarios, Junior y La Equidad. Se espera al último de ellos, que saldrá del ganador de la llave entre Deportivo Cali y Deportes Tolima.

Al respecto Macnelly Torres dijo: “No sé si es candidato al título, pero me gusta más Millonarios (…); No me gusta como juega La Equidad, pero es un equipo que tiene clara su idea, un rival de temer y puede dar la sorpresa”, concluyó.