A menos de una semana del partido entre la Selección Colombia y Argentina por la Eliminatoria, con sede en Barranquilla según la Conmebol y la FIFA, el alcalde dice no tener claro que la ciudad sea la sede.

Es información publicada por Futbolred. Allí compartieron las respuestas del alcalde Jaime Pumarejo respecto al compromiso que debe disputarse el próximo 8 de junio y que de momento tiene como sede a Barranquilla, al menos dentro de lo último que publicó la FIFA al respecto.

Según el alcalde, en Barranquilla “todavía estamos esperando la confirmación de la Federación y el Gobierno Nacional y cuando tengamos detalles, ellos lo darán a conocer… Todavía no tenemos ningún detalle”. Eso es lo primero. Parece no estar definido de parte de las dos instituciones que la Selección Colombia sea local en dicha ciudad para el juego de la Eliminatoria frente a Argentina.

Y agregó, cuando le preguntaron por si el partido va en Barranquilla: “No me toca decidir a mí, si va o no va. Eso lo decide la Federación y las autoridades nacionales”. Por ende la conclusión en este caso es que por ahora en Barranquilla las autoridades locales no tienen conocimiento de los detalles logísticos del partido que debería disputarse el próximo martes ante los dirigidos por Lionel Scaloni y que tienen a Lionel Messi y el Kun Agüero, entre otros.

Sin que el alcalde la ciudad y las autoridades de Barranquilla todavía tengan claro si el partido se juega o no en la ciudad, hay versiones que apuntan a que la ciudad sí será la sede y que el partido, además, contará con la presencia de público. ¡Tendría 10 mil espectadores en la tribuna!