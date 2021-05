James Rodríguez, la lesión, Reinaldo Rueda y la molestia. ¡Revelan los detalles!

Durante el 28 de mayo se conoció la decisión que se tomó en la Selección Colombia de no contar con James Rodríguez para los próximos compromisos pese a que estaba convocado. A final de cuentas se argumentó un tema físico para su salida. Luego el jugador se manifestó con un comunicado en el que mostró su posición sobre el tema.

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho. Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”.

Al respecto y buscando dar los detalles de lo que pasó, hay una publicación del VBAR (Caracol Radio). Según ellos, lo que sucedió fue:

“El cuerpo médico de la Selección Colombia recibió un informe del cuerpo médico del Everton en el cual dicen que James Rodríguez no puede jugar.

El entrenador, Reinaldo Rueda, habla con James y le cuenta el diagnóstico. Este le pregunta cómo está y James dice que bien, aunque sí tuvo molestias, pero alcanza a estar para el 8 ante Argentina.

Reinaldo Rueda envía al médico Gustavo Pineda para que lo evalúe en Medellín y el diagnóstico de él es igual al de los médicos de Everton: no puede estar ni para el 8, ni para la Copa América.

James se molesta cuando le dicen que no puede estar. Luego sale el comunicado que es desconvocado y genera la respuesta por parte del jugador donde manifiesta su molestia por la decisión del cuerpo técnico”.