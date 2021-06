Alberto Gamero está dirigiendo otra final en su carrera. Es la primera con Millonarios y una que le genera un sentimiento especial: “Pase lo que pase el domingo, el orgullo que tengo por este grupo no lo cambio”, dijo en entrevista en ESPN.

Queda un solo partido para culminar un semestre en el que Millonarios ha tenido varias situaciones: Matías de los Santos se fue tras jugar las primeras jornadas. Andrés Felipe Román dejó de jugar tras el frustrado paso a Boca Juniors y Fredy Guarín se alejó del grupo por situaciones personales. Además ha tenido bajas por lesiones y COVID-19.

Con todo eso, el equipo que dirige Alberto Gamero está en una final y necesitando un triunfo en El Campín para ser campeón. A eso le apunta el DT en su segunda Liga al frente de la escuadra: “Ha habido muchos inconvenientes en este año y medio mío con Millonarios. Hay una cosa que me ha dejado tranquilo y es el respaldo de los directivos. Cuando no se daban los resultados y muchos pedían mi cabeza, hablaba mucho con ellos y veía el respaldo y la seguridad. Eso me tranquilizó a mí y al grupo. Este año comenzamos a trabajar tranquilos”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Cuando llegué sabía que no íbamos a tener un Millonarios con grandes estrellas. Sabía que íbamos a hacer un proceso con un proyecto que lo querían a largo plazo”. Haciendo parte de él ya está en una final. “Me siento orgulloso de este grupo joven, guerrero. Pase lo que pase el domingo, el orgullo que tengo por ellos no lo cambio. Los quiero como mis hijos, salvo a Uribe y Silva, ellos no pueden ser hijos míos por la edad”.

Con ese grupo buscará el último triunfo que lo lleve a un título más en su carrera. El DT ya fue campeón en la Liga con Boyacá Chicó y Deportes Tolima. Las dos veces sus equipos se coronaron a través de los penaltis. ¿Los está entrenando con Millonarios? “Acá nosotros todos los días los entrenamos. Cuando terminó el partido en Ibagué lo primero que les dije fue: prudencia, calma que no se ha ganado nada, todavía tenemos 90 minutos en Bogotá. No se celebró nada. Siempre partimos de la humildad y sabiendo que hay una posibilidad de cobrar penaltis el domingo”.

En ese partido la gran baja que deberá suplir el equipo es la de Chicho Arango, expulsado en la ida en Ibagué. Cuando le mostraron la tarjeta roja, se vio cómo Alberto Gamero se acercó a él. ¿Qué le dijo? “Le dije: váyase tranquilo que sus compañeros lo van a respaldar. Lo mismo que le dije a Paz contra Junior y lo respaldaron bien. Él Iba llorando porque se iba a perder la final”.