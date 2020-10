Explicación: ¿América usó 4 tiempos para los cambios en Barranquilla?

Luego de la polémica que se formó por los cambios realizados por el América de Cali, que habrían sido durante 4 tiempos, se aclaró todo.

Después del empate 1-1 entre el Junior de Barranquilla y el América de Cali, se ha venido hablando de una supuesta violación al reglamento por parte del equipo vallecaucano a causa de los cambios realizados en este partido, pues de acuerdo a las modificaciones que se han realizado para poder realizar 5 cambios, se ha definido que estas modificaciones se deben realizar en tres momentos del partido.

Sin embargo, en la tercera y cuarta modificación del equipo, algunos llegaron a interpretar que fueron en dos tiempos diferentes, pues el delantero Santiago Moreno ingresó por Jhon Arias y unos instantes después se realizó la sustitución de Edwin Velasco por Daniel Quiñones. Aunque no se realizaron al tiempo, no hubo reanudación de juego entre un cambio y otro, por lo que no habría problema.

Para dar claridad al tema, el analista arbitral José Borda, realizó una explicación de la situación en ‘Habla Deportes’ de Caracol Radio, asegurando que no hubo una infracción por parte del América de Cali. “Nótese que no hubo reanudación de partido, por lo que Moreno y Quiñones ingresaron en el mismo momento del partido. Caso diferente si hubiese entrado Moreno, se reanudaba el partido y ahí sí ingresaba Quiñones”.

Y complementó: “Muchos pensaron que había una infracción porque los cambios quedaron registrados en momentos diferentes del partido, pero no fue así, fue solo un error, quedó mal reportado. No hubo ningún error en los cambios y los momentos específicos de los cambios. Muchas veces los árbitros aplican el reglamento pero los que están afuera pueden no entender estas situaciones”, dijo el experimentado en el tema.

🛫 Próximo partido: 🆚 @nacionaloficial 🔥 Fecha 15 – Liga 📆 Domingo, 18 de octubre

🕕 6:05 p.m

🏟️ Atanasio Girardot#VamosEscarlatas 👹 pic.twitter.com/DB3kxPKHce — América de Cali (@AmericadeCali) October 16, 2020

Los 6 compromisos que le restan a América de Cali en la Liga Betplay

-De local, en su orden: Deportivo Pasto, Millonarios y La Equidad.

-De visitante: Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo