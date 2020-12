Copa Libertadores: Equipos clasificados a cuartos de final

Ya hay seis equipos dentro de los cuartos de final de la Copa Libertadores, a la espera de la definición de dos llaves más para definirse los ocho mejores del certamen.

Luego del parón que hubo por la fecha FIFA, se definieron los primeros clasificados a cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores, el torneo más importante de clubes a nivel de Sudamérica. Solo falta por definirse la llave de Boca Juniors vs. Internacional y la de Gremio ante Guaraní.

+ Independiente, Lanús y el posible rival de Junior, en cuartos de Sudamericana

+ Resumen, resultados y posiciones de la Champions League

River Plate, el equipo de Marcelo Gallardo venció en el global a Atlético Paranaense 2-1. Lo mismo hizo Santos de Brasil que accedió a dicha instancia tras igualar 2-2 ante Liga Deportivo de Quito y avanzar por gol de visitante que consiguió en la ida.

En el duelo más emotivo de los octavos de final, Racing de Avellaneda eliminó a Flamengo de Brasil desde los lanzamientos desde el punto penal (5-3), igualando la serie en los 180 minutos a dos tantos. Otro elenco brasilero que clasificó a cuartos fue el Palmeiras, equipo que derrotó por goleada a Delfín de Ecuador ( 8-1).

Nacional, que derrotó también desde los lanzamientos desde el punto penal a Independiente del Valle, obtuvo el tiquete a la siguiente ronda de la Libertdores, haciendo lo mismo que Libertad de Paraguay que eliminó a Jorge Wilstermann de Bolivia con un resultado global de 5-1.

Así las cosas, los cuartos de final quedaron de la siguiente manera, a falta de definirse dos clasificados:

Guaraní o Gremio vs. Santos de Brasil

Racing de Avellaneda vs. Boca Junior o Internacional de Porto Alegre

Nacional de Uruguay vs. River Plate de Argentina

Libertad de Paraguay vs. Palmeiras de Brasil.

Cabe resaltar que el compromiso de ida entre Guaraní y Gremio está a favor del cuadro brasilero 2-0 y mañana se definirá el equipo clasificado. Por otro lado, Boca Junior acaba de vencer como visitante 0-1 a Internacional. La próxima semana se define el vencedor de la serie.