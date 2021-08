¡Consecuencias en el Atanasio con la barra que tiene Atlético Nacional en Bogotá!

Lo que pasó en el Campín durante el partido ante Santa Fe y que tuvo como protagonistas a algunas personas vestidas con la camiseta de Atlético Nacional, también tiene consecuencias que se vivirán en el Atanasio Girardot. Lo confirmó el alcalde Daniel Quintero.

“La barra de Atlético Nacional de Bogotá no podrá asistir al estadio de Medellín. Es una barra con la que hemos tenido problemas acá. Tiene que pasar por un proceso de conciliación”, anunció Daniel Quintero este miércoles en publicación hecha por la Revista Semana. Además informó que el espacio que ocupaban esas personas estará cerrado y habrá un proceso de identificación para evitar que ingresen al estadio Atanasio Girardot.

Atlético Nacional, que viene de ganar su segundo partido en 3 fechas de la Liga BetPlay II-2021, tendrá su próximo partido en condición de local el próximo sábado 7 de agosto ante Deportivo Cali. Ese día ya empezará a regir la medida anunciada por Daniel Quintero. “El trabajo de la hinchada de Medellín y Nacional es coordinado, se ha construido por diez años, es muy positivo y un ejemplo en el país. Lo que pasó en Bogotá fue con la barra de allá”, dijo.

Esas personas que sean identificadas dentro de los desmanes en El Campín y que estuvieran portando atuendos relacionados con Atlético Nacional, no podrán ingresar al estadio Atanasio Girardot. Eso es algo extra a las sanciones disciplinarias que recibirán. El alcalde pretende que lo que ha logrado con las barras en la ciudad de Medellín no sea alterado por otras personas con las que no ha trabajado.

