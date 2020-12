Carlos Queiroz contó la verdad de su salida de la Selección Colombia: “No tuvieron Coraje”

El técnico portugués habló luego de salir de la Selección Colombia el pasado primero de diciembre y no tuvo pelos en la lengua para contar el motivo de su adiós.

Casi 20 días han pasado desde que se confirmó la salida de Carlos Queiroz del banquillo de la Tricolor, tiempo en el que aún no se ha oficializado su reemplazante. Ante esto, el portugués le brindó una entrevista a la agencia EFE donde contó todo lo relacionado con su despido y los resultados que obtuvo.

“La vida de un entrenador, el valor de un entrenador en las emociones de la calle, depende de su último resultado. Llegué a Colombia con mucha ilusión de lograr la quinta calificación para una Copa del Mundo. Y siempre esperas de una Federación decisiones que no pueden ser de la calle, tienen que contar decisiones con convicción y coraje”, dijo el estratega.

Queiroz mostró su inconformismo con la decisión que tomó la FCF. “La clasificación para el Mundial en Suramérica es una de las competiciones más difíciles en el mundo del fútbol. No es un camino recto. La clasificación no es cómo empieza, es cómo termina. Tras una mala racha de resultados, la Federación no ha tenido coraje de enfrentarse a las tormentas que llegan. Han tomado una decisión que tengo que aceptar, pero con la que no estoy de acuerdo. Los hechos muestran que no es una decisión racional, pero es su decisión”.

y agregó: “ha sido un honor, un privilegio grande. Desafortunadamente tras los dos últimos resultados contra Uruguay y Ecuador, la Federación no demostró el mismo coraje que mostró al principio. “En Colombia hay muchas personas que saben todo del fútbol, pero hay que saber que el fútbol de hoy es de equipos, de personalidades, y en el que lo más importante es confiar en las personas y que nada ni nadie puede estar por encima del equipo”.

Por ahora, no se ha mencionado el reemplazante de Queiroz en la Selección Colombia. Sin embargo, Reinaldo Rueda es el más cercano y en los próximos días se daría de manera oficial. El siguiente juego de la Tricolor por Eliminatorias es en el mes de marzo del 2021.