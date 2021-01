¿Qué pasó con Cristian Palacios, el goleador que supuestamente había comprado Atlético Nacional?

Atlético Nacional fue noticia en los últimos días del 2020 por versión publicada en el diario La Tercera en Chile. Allí se informó que el cuadro verdolaga había adquirido los derechos de Cristian Palacios, goleador uruguayo con presente en Unión Española.

“Finalmente, se va Atlético Nacional, no ha habido forma de renovarlo, ni siquiera hasta que termine este campeonato. El club colombiano lo quiere ya porque han hecho una inversión muy grande en el jugador y no pueden prestárnoslo porque no quieren correr riesgos que se lesione en otro club”, explicó Santiago Perdiguero, presidente de Unión Española al intentar explicar la operación el pasado 31 de diciembre. Ese día se decía que Cristian Palacios pasaría a formar parte del cuadro verdolaga.

+ El paso por la Selección de Holanda de Michael Chacón, nuevo fichaje verdolaga

+ Atlético Nacional confirma nuevo refuerzo. ¡Llega desde Holanda!

+ ¿Por qué llega Jonatan Álvez a Atlético Nacional? Respondió Guimaraes

Hoy, 5 días después de dicha información, hubo comunicado oficial de Unión Española al respecto: “Tras las gestiones que viene realizando desde hace días la dirigencia hispana junto al representante de Cristian Palacios, el exjugador de Unión Gerardo Rabajda y Puebla, club propietario del pase del jugador, se logró un acuerdo para que el goleador uruguayo siga defendiendo nuestros colores hasta el 15 de enero, logrando disputar los importantes partidos ante Palestino y Universidad Católica”.

Esa versión oficial menciona al Club Puebla (México) como dueño del pase del futbolista. ¡Nada de Atlético Nacional! Esa compra de la que habló La Tercera el 31 de diciembre y en la que insistió el 4 de enero (“Cristian Palacios, quien finalizó su préstamo y fue comprado al Puebla mexicano por Atlético Nacional, no se moverá de Santa Laura al menos hasta el 15 de enero).

Atlético Nacional ya hizo oficial el fichaje de otro delantero

Mientras de todo esto se habla en Chile y se especula con lo que pueda pasar con Cristian Palacios, el tercer goleador de la liga chilena en 2020, el cuadro verdolaga ha hecho oficial el acuerdo que hay para la llegada de Jonatan Álvez. El uruguayo que en 2020 fue campeón en Ecuador con Barcelona SC es el delantero elegido por el DT Alexandre Guimaraes para completar el plantel.

Cristian Palacios seguirá en Unión Española por unos días más y en caso de salir de ahí, irá a un equipo distinto a Atlético Nacional. Oficialmente no hay confirmación de algún tipo de negocio entre el futbolista y el cuadro verdolaga.

Versión de La Tercera sobre Cristian Palacios y Atlético Nacional