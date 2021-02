América de Cali ante Bucaramanga: las atajadas de Graterol y lo que no le entró al Bicampeón

FOTO: DIMAYOR

El cuadro escarlata volvió a pasar un partido sin ganar. Ya son 5 los juegos consecutivos de América de Cali sin triunfos (el último fue en la ida de la final de 2020). ¿Qué pasó esta vez? Hubo varias acciones que explican el empate sin goles ante Atlético Bucaramanga.

Del lado de América de Cali hubo algunos fallos al momento de la definición. Santiago Moreno, por ejemplo, esta vez no estuvo fino. Viene de 3 compromisos consecutivos anotando y acá no se le dio. En el primer tiempo tuvo una jugada clara tras un tiro de esquina cobrado por Rafael Carrascal. Definió mal estando frente al arco.

Duván Vergara también probó. Tuvo un tiro de media distancia en el primer tiempo. Jugado alejado del arco intentó hacer daño en esa acción. Remató y el balón pasó lejos de la portería. En el segundo tiempo, ya con Adrián Ramos en cancha, muy rápidamente estuvo cerca de hacer daño. Hubo una jugada combinada que el capitán terminó con remate de fuera del área. El balón también fue afuera.

Y a 20 minutos del final, en otra triangulación por la cual llegó con mucha gente al área rival, Adrián Ramos tuvo una acción frente al arquero Chaverra que terminó enviándole la pelota a su posición. En definitiva y más allá de las aproximaciones, América de Cali no ganó porque no definió. Tuvo pocas y no aprovechó.

Es más, también tuvo posibilidades de perderlo. Atlético Bucaramanga le hizo daño y en al menos dos ocasiones estuvo cerca de anotar. No lo hizo porque el arquero Joel Graterol tuvo una destacada actuación. Él evitó las anotaciones del visitante y terminó llevándose el premio al Jugador del Partido.

¡Lo que no le entró a América de Cali!

¡Le faltó dirección a la pelota, lo tenía Moreno!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/DmU1fzLXfH — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 4, 2021

¡Primera participación ofensiva de Ramos y por poco llega el gol de la ‘Mecha’!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/a12QmT3c0h — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 4, 2021

¡No le quiere entrar ninguna a América!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/mZ4cOTANoe — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 4, 2021

¡Chaverra con las uñas le niega el gol a Ureña!

#LALIGAxWIN pic.twitter.com/JOIrcEdQ9Z — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 4, 2021

¡Y las atajadas de Joel Graterol!

¡Se acaba de salvar América, la ataja Graterol!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/dz70bGVBW3 — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 4, 2021