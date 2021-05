Yulián Anchico: “Sorprende el bajón de Santa Fe. No sé qué pueda pasar al interior”

Independiente Santa Fe no pasa por un buen momento; quedó eliminado de la Liga BetPlay y está al borde de la eliminación de la Copa Libertadores.

Uno de los ídolos recientes, para muchos, del equipo Cardenal, habló con FUTBOLRED sobre el rendimiento actual del equipo y se mostró sorprendido; pasó de ser el gran favorito en el fútbol colombiano a quedarse sin nada en la presente temporada.

“Es difícil hablar como hincha del equipo y referente en los últimos años, teniendo en cuenta los resultados y lo que se nos dio en ese tiempo a nosotros como plantel hace unos años. Me ha sorprendido los resultados de Santa Fe en Copa, lo digo y lo sostengo, no sé qué pueda pasar al interior con exactitud qué pudo influir en qué los resultados no se dieran como esperábamos todos. Estaba convencido de una buena participación del equipo en Copa, por lo que esta nómina y el DT han mostrado, con resultados importantes a nivel local. Para mí, era el equipo más fuerte que teníamos en Colombia, más equilibrado, con la idea más clara, el más completo”.

Siguió : “Era convencido de que era candidato al título. Sin embargo en el último mes la realidad fue otra, los resultados no acompañaron al equipo y se ve reflejado en resultados sorpresivos. Sorprende mucho el bajón en cuanto a resultados. Lo digo porque lo enfrenté varias veces, Santa Fe demostró que era candidato en ambos frentes”.

En cuanto al partido de hoy ante el ‘golpeado’ River Plate, Anchico dijo que “uno siempre tendrá la obligación de salir a ganar, de eso se trata este deporte y es lo esencial de toda competencia. Con las circunstancias actuales, claro, teniendo en cuenta el marco en el que está River por el problema, con las desventajas. No quiero decir que Santa Fe tenga favoritismo pero los argentinos vienen con una situación incomoda. Sin embargo, por su cultura e intensidad de juego no la pondrán nada fácil. Hay algo a favor, el plantel está casi completo, las condiciones están dadas para tener un óptimo rendimiento.

Y finalizó diciendo: “No se puede poner en duda, si tengo más, debo tratar de ir por el objetivo. Están todas las variantes, posibilidades y el rival esta privado. Sería lo ideal y que así sea para Santa Fe y que lo pueda concretar”.

Santa Fe enfrentará esta noche a River Plate en el estadio Monumental a partir de las 7:00 p.m. en el juego válido por la quinta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.