Wilson Morelo abrió la puerta para su regreso al fútbol colombiano , ¿Santa Fe?

¡Santa Fe busca delantero! En el primer semestre del año, una de sus principales falencias fue la falta de definición y la carencia de un goleador.

El equipo cardenal quedó eliminado en cuartos de final de la Liga BetPlay y en fase de grupos de la Copa Libertadores, torneos donde su goleador fue Kelvin Osorio, volante de segunda línea.

+ Jugador de Independiente Santa Fe renovó su contrato por tres años más

Los atacantes Jorge Luis Ramos y Diego Valdés no tuvieron buena temporada; el primero fue titular inamovible de Harold Rivera y no tuvo eficacia. El segundo, por sus constantes lesiones, no pudo jugar varios partidos, razón por la que para el segundo semestre Santa Fe contratará nuevos delanteros.

Uno de los nombres que siempre aparece en el mercado de fichajes es el de Wilson Morelo, muy querido en la afición Cardenal que salió del equipo como un gran anotador. El monteriano está a punto de hacer historia con Colón de Santa Fe y disputará la final de la Copa de la Liga de Argentina ante Racing. Sin embargo, luego de su larga lesión, no volvió a ser titular indiscutido del club.

‘El País’ de Cali entrevistó a Morelo. Allí le preguntaron acerca de su regreso al futbol colombiano, cuya respuesta abre la puerta para tenerlo antes de lo pensado. Lo que dejó en el aire es cuál sería ese equipo.

“A mí me han llamado clubes de Colombia y Brasil. No puedo decir que al final del torneo me vaya a ir, por ahora tengo contrato vigente hasta el final de 2022 y depende de muchos factores para ver si se da mi salida”, inició.

Sobre su posible regreso a Santa Fe dijo que “es un equipo donde gané títulos, fui goleador y me gané el cariño de la hinchada. Fue una experiencia muy bonita”.

También habló del América de Cali: “Yo salí campeón en 2008siendo muy joven. Luego el equipo lo desintegraron, no nos pagaban, yo duré casi ocho meses sin cobrar sueldo. A pesar de eso vivo agradecido por lo positivo, eso me enseñó a crecer y madurar”.