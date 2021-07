“Son una hinchada de verdad”: Con sentido mensaje se despidió Daniel Giraldo de Santa Fe

Daniel Giraldo, uno de los mejores jugadores de Santa Fe en el 2021, terminó contrato con el equipo y no llegó a un acuerdo para su renovación.

El pasado miércoles 30 de junio finalizó la vinculación de Daniel Giraldo con Santa Fe que llevaba desde el segundo semestre del 2019. Hoy, 1 de julio, es jugador libre y llegará gratis a otro equipo.

Por medio de sus redes sociales, el mediocampista vallecaucano se despidió de las directivas y la hinchada cardenal, la cual quedó muy triste y sorprendida de su partida al ser uno de los más destacados del club en el último tiempo.

“Hoy me quiero despedir de esta gran institución. Agradecer a todas las personas que hacen parte y que me ayudaron a crecer como jugador y persona, a los cuerpos técnicos profe Camps . Profe Harold porque siempre creyó en mi y me hizo un mejor jugador, directivos, presidente, personal de oficinas, utileros, fisioterapeutas, kinesiólogos y todas las personas que rodean a nosotros los jugadores.

Un espacio aparte para mis compañeros porque solo los que vivimos el día a día saben lo que nos esforzamos y lo que ha sido el grupo en este tiempo para ellos mis mejores deseos. A la hinchada siempre estaré agradecido porque con lo que hicieron demostraron que son una hinchada de verdad, en el peor momento nos unimos todos y logramos sacar al equipo adelante, desde el primer día sentí su apoyo y me hicieron sentir como de la casa para ustedes muchas gracias.

Me voy pensando que nos faltó un poco para el título, pero salgo con la frente en alto sabiendo que siempre que jugué entregué todo y di lo mejor de mi por esta institución. Un abrazo a todos y espero que algún día pueda volver; aquí fui muy feliz. Vamos Santa Fe”.

Giraldo disputó 77 partidos con la camiseta del león entre Copa, Liga y Libertadores. Aportó al equipo con 6 goles, 1 de ellos en la presente edición del torneo más importante de clubes en Sudamérica. Por ahora se desconoce su próximo equipo, pero todo indica que será en la MLS.