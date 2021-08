Última semana para inscribir nuevos refuerzos en la Liga BetPlay 2021-II e Independiente Santa Fe será uno de los equipos que presente novedades en cuanto a refuerzos se refiere.

Antes del viernes 6 de agosto, el conjunto Cardenal deberá anunciar a su nuevo refuerzo. Desde hace días, las directivas del conjunto capitalino intensifican trabajos para consolidar a un delantero. Todo estaba listo con Marco Pérez (exDeportivo Cali), pero su alto salario lo alejó del club.

Ante la urgencia de contratar a un ariete, en redes sociales se conoció que este sería el argentino Matías Giménez, delantero que hoy milita con Central Córdoba. Así lo dio a conocer el periodista que cubre a Santa Fe, Leonardo Pedraza.

Sin embargo, lo de Giménez sería muy difícil, ya que es un delantero con alto mercado en el fútbol argentino, de 24 años de edad, y es muy difícil de que venga a una liga como la colombiana, teniendo en cuenta que ya empezó el fútbol en Argentina.

Ante esto, minutos después, el mismo periodista rectificó la información y manifiestó que desde el entorno de Santa Fe le dijeron que “si llega un delantero, es extranjero, con paso por Argentina. Hasta aquí lo que puedo decir”.

