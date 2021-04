Santa Fe: Tabla de posiciones y próxima fecha en Copa Libertadores

Independiente Santa Fe perdió 1-2 ante Fluminense por la segunda fecha de la Copa Libertadores en el encuentro que ofició como local en el estadio Centenario, de Armenia.

Esta fue la segunda presentación de Independiente Santa Fe en el certamen continental, donde solo suma un punto, dos goles a favor y tres en contra para estar en la tercera casilla del grupo D. La próxima salida será este miércoles 5 de mayo ante River Plate en (estadio por definir) condición de local.

Tabla de posiciones grupo D Copa Libertadores

Santa Fe solo suma un punto, producto de un empate, como visitante ante Junior FC (1-1) y una derrota, de local, 1-2 ante Fluminense.

Calendario de Santa Fe en Copa Libertadores

5 de mayo 7:00 p.m. : Santa Fe vs. River Plate (estadio por definir)

12 de mayo: 7:00 p.m. Fluminense vs. Santa Fe (estadio Maracaná)

19 de mayo 7:00 p.m. : River Plate vs. Santa Fe (estadio Monumental)

25 de mayo: 5: 15 p.m. Santa Fe vs. Junior (estadio por definir)

Por ahora, el conjunto cardenal ya se alista para enfrentar este fin de semana a Junior FC por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 en la lleve que pierde 3-1.