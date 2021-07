Santa Fe: Lo que dijo Álex Mejía antes de enfrentar a Atlético Nacional

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional protagonizarán uno de los partidos más importantes de la tercera fecha de la Liga BetPlay 2021-II.

El compromiso se disputará este martes 3 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín y contará, por primera vez en el año, con hinchada tras la aprobación de la Alcaldía local, la cual permitió un aforo de ingreso del 50%.

+ Liga BetPlay 2021-II: ¡Horario confirmado para Millonarios vs. Santa Fe, con público!

+ Santa Fe vs. Nacional: Así será el protocolo de ingreso a los hinchas en El Campín

Este partido también genera alta expectativa por Alexander Mejía, jugador que sonó para regresar al equipo de sus amores, Nacional, pero terminó vistiendo la camiseta de Santa Fe, con la que ya debutó este fin de semana. Sobre este tema y la no llegada al verde paisa volvió a hablar Mejía para Caracol Radio.

“Contento de poder volver a mi país, después de unos años por fuera y espero poder estar a la altura ante esta oportunidad que me brinda Santa Fe”.

Sobre Atlético Nacional y su no llegada, Mejía dijo que “simplemente yo en Atlético Nacional viví cuatro años llenos de éxito, de historia, la verdad conseguí muchos títulos. Hay gente que me quiere, gente que me recuerda y la verdad el cariño es mutuo, pero hoy mi prioridad es Santa Fe”.

Además analizó el partido entre rojos y verdes del próximo martes. “Quiero entregarlo todo como lo dije cuando llegué y que rico sería recomponer el camino ante un gran rival y que nosotros aparte podamos agarrarnos confianza. Nosotros tenemos un buen equipo, tenemos que creérnosla, trabajar muy fuerte, no darnos el lujo de seguir en esta racha negativa. Ojalá poder estar a la altura, va a ser un partido duro, fuerte, pero estamos de local, estamos en la altura y hay que poder sacarle provecho a esto”.

Finalizó aclarando que “ya en su momento la gente sabrá, yo quedo con mi consciencia tranquila de mis cosas, por todo lo que yo viví en mis días anteriores. Estoy feliz y mi familia está contenta que es lo que más importa”.