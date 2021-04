Santa Fe: Fecha del debut en Copa Libertadores y el apretado calendario de abril

Remate de la Liga BetPlay I- 2021 e inicio de la Copa Libertadores son los dos frentes que disputará Independiente Santa Fe en el mes de abril.

Todo empieza esta noche donde Santa Fe visitará a Alianza Petrolera y está obligado a sumar de a tres para no tener complicaciones en las dos fechas restantes del torneo local y así estar dentro de los equipos clasificados antes de comenzar su participación en Copa Libertadores.

Calendario de abril para Santa Fe

6 de abril: Alianza Petrolera – Santa Fe (Liga BetPlay fecha 17)

9 de abril: sorteo fase de grupos Copa Libertadores (11:00 a.m)

11 de abril: Santa Fe vs. Millonarios (Liga BetPlay fecha 18)

18 de abril: La Equidad vs. Santa Fe ((Liga BetPlay fecha 19)

21 de abril: debut Copa Libertadores- rival por definir. Visitante

28 de abril: segundo partido Fase de grupos Copa Libertadores. Local

¡Agéndate! Así está abril para el León 🦁

Así las cosas, Santa Fe espera terminar el presente mes de abril ya clasificado y con buen inicio en la fase de grupos de Copa Libertadores.

Cabe recordar que Santa Fe hará parte del bombo 2, siendo el mejor equipo colombiano del Ranking Conmebol. lo que sirve para evitar un grupo más complicado.