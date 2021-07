Ronaldo Dinolis, nuevo refuerzo de Santa Fe: “Mi referente soy yo mismo”

Independiente Santa Fe anunció a Ronaldo Dinolis como nuevo refuerzo para la parte de adelante y así solventar la ausencia de goles en la Liga Betlay 2021-II.

El delantero panameño proviene de Plaza Amador, equipo de ese país. Con 26 años de edad, Dinolis ha marcado 39 goles en 117 partidos disputados, promediando un número de 0,3 anotaciones por partido.

+ Seijas sobre su futuro: “Pesa mucho la promesa de jugar en Colombia solo con Santa Fe”

+ Lo que dijo el DT de Santa Fe sobre la posible llegada de Diego Herazo, Ismael Díaz o Marco Pérez

Sobre esto, sus características, y lo que espera con Santa Fe, habló Ronaldo, un hombre de pocas palabras quien en el entrenamiento de este jueves ya hizo gol. ” Me caracterizo como un atacante fuerte, pico a los espacios y vengo a darle lo mejor a Santa Fe en ataque, con goles y movimientos”.

Y agregó que él mismo era su referente “Los delanteros nos hacemos a base de trabajo, si mi compañero va a estar bien, yo también. hacía falta goles y vamos a trabajar para el equipo y luego en lo personal. Vengo a darlo todo a romperla y como referentes me tengo a mi como primero, segundo y tercero”.

Sobre su llegada, el recibimiento de los compañeros y la adaptación de la altura, Dinelis dijo que “”Me ha costado un poco el tema de la altura, venía de una pretemporada y gracias a dios me siento apto. Ya hablé con el profe y me tiene confianza. Muy agradecido con los jugadores, con el capitán (castellanos) que me abrazó y me dijo que si hago los goles, él se faja atrás”.

Declaraciones de Ronaldo Dinolis, nuevo jugador de Santa Fe