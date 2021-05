River Plate se quedó sin arqueros para enfrentar a Santa Fe por Copa Libertadores

¡Grave problema para River Plate! el ‘Millonario’ jugará este domingo ante Boca Juniors con varios de sus juveniles a causa de un contagio masivo de Covid-19 en su plantilla.

No obstante, no será el único compromiso en el que no puede contar con toda su artillería, pues el miércoles enfrenta a Santa Fe por la quinta fecha de la fase de grupos Libertadores y no tendrá arquero, pues entre los afectados cuatro de ellos son cancerberos.

Los contagiados en River Plate

Rafael Santos Borré, Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce y Franco Petroli, Franco Armani, Agustin Palavecino, Matías Suárez, Santiago Simón y Benjamín Rollheiser.

Así las cosas, el equipo que dirige Marcelo Gallardo se quedó sin portero tras los contagios de Armani, Lux, Batalla y Petroli. No podrán utilizar a alguno de sus reservas porque no inscribieron a un quinto cancerbero en la “lista de buena fe” que recibió la Conmebol antes de que inciara el torneo continental.

Ante esto, se espera una confirmación oficial por parte de Conmebol tras pedido de River Plate de inscribir a un arquero más, pues reclaman ante el ente sudamericano que los contagios fueron en el encuentro ante Junior en Barranquilla.

River Plate vs. Santa Fe

Fecha: Miércoles 19 de mayo

Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Monumental

