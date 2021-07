Respondió Eduardo Méndez: ¿Dayro Moreno jugará en Santa Fe?

Hárold Rivera fue el primero en hablar del tema Dayro Moreno para Santa Fe. El jugador, desde Bolivia en donde juega para Oriente Petrolero, dijo que llegar al cuadro bogotano es algo que le gustaría y ahora está la respuesta del presidente del club.

Según información del periodista Diego Rueda (Caracol Radio y Win Sports), “Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, le confirmó al VBAR que no hay ninguna posibilidad de contratar al delantero Dayro Moreno”. De tal forma que no se daría el movimiento del que tanto se ha hablado y del que incluso hay una reacción del mismo jugador.

Este viernes, minutos antes de la información de Diego Rueda, Dayro estuvo hablando para Win Sports. En el programa Saque Largo contó una historia respecto a un tío suyo hincha de Santa Fe y de lo que piensa de una posible llegada al equipo:

“No he tenido comunicaciones con el presidente ni con el profe, pero los rumores siempre vienen. Ayer miré en redes sociales que había interés. Yo estoy bien, preparado y haciendo goles. Como todo profesional, estoy preparado a lo que me toque donde sea. Cuando supe del rumor de Santa Fe, sabemos que es un equipo importante en Colombia. Si se da la posibilidad, me gustaría ir a Colombia a hacer goles y buenas actuaciones. Si se da la oportunidad, van a tener a Dayro Moreno cada 9 días en los noticieros”.

Por ahora parece claro que en Santa Fe no van por él. Su más reciente movimiento fue el fichaje de Ronaldo Antonio Dinolis. Para ese puesto también cuenta con Jorge Luis Ramos y los juveniles Jersson González y Hollman McCormick. Hay que recordar que la escuadra dejó de contar con Andrés Rentería y Diego Valdés (se fue a La Equidad).