Presidente de Santa Fe: “Hinchas de Nacional atacaron niños y mayores de edad. Son unos desadaptados”

Tras los incidentes entre los hinchas de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional este martes en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el presidente del cuadro local continuó analizando la gravedad del asunto.

“Esto es muy delicado, yo creo que no hay palabras, yo no tengo palabras para expresar lo que pasó anoche después de una preparación de un partido, donde Santa Fe puso todo lo que le solicitaron”, dijo Eduardo Méndez, en entrevista para el programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

El tema en el escenario deportivo capitalino se salió de las manos y de cualquier control. “No hay motivo, esto es inconcebible, esto no tiene razón de ser, se queda uno sin palabras, habían algunas personas de logística, pero ellos no tienen ninguna clase de elementos para detener una manada de gente”, apuntó el directivo.

Y enfatizó explicando por qué no pudieron contrarrestar los hechos inmediatamente. “Uno puede tener alrededor de 40 personas de logística y para retener a unas 800 o 1.000 personas era complicado. La logística no tiene elementos para repeler una situación. Nosotros tenemos personal para no permitir los ingresos a la cancha, pero cuando ya es la multitud que un personal civil y sin armas intente repeler, pues es difícil“, indicó.

Además, se fue con toda contra los visitantes. “Esto paso en unos dos o tres minutos. Estos son unos bárbaros que les dio por atacar a niños y a personas de mayor edad, son una manada de desadaptados que corrieron a esa tribuna y fueron arrinconados”, añadió.

Es por eso que reiteró su medida radical. “Manifesté que la barra de Nacional no volverá al estadio (El Campín) cuando Santa Fe sea local. Esa decisión ya se tomó”, concluyó.