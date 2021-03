¿Por qué Santa Fe no felicitó a Omar Pérez en su cumpleaños?

Este lunes, 29 de marzo, Omar Sebastián Pérez, cumplió 40 años de edad. Razón por la que los hinchas de Santa Fe inundaron las redes sociales con homenajes al argentino.

Sin embargo, pasaron las 12 de la noche y la cuenta oficial de Santa Fe no se manifestó por los cumpleaños del que es considerado su ídolo más importante en la historia del club, quien dedicó casi 10 años a la institución.

Ante esto, los hinchas empezaron a mostrar su indignación por la redes sociales y se preguntaban la razón de por qué el equipo de los amores del 10 argentino no emitió ni siquiera un mensaje de felicitaciones al ‘bocha’.

¿La razón? Para nadie es mentira las diferencias que hay entre Omar Pérez y el actual presiente del club, Eduardo Méndez, quien fue uno de los artífices de la no renovación del argentino con Santa Fe, razón por la que se dio su salida del cuadro cardenal.

Sin embargo, no hay razón que excuse lo sucedido ayer. No obstante, cabe recordar que no es el único ídolo que Santa Fe no ha saludado en el último tiempo; hace poco hizo lo mismo con el ‘Tren’ Valencia. ¿Se le olvidó al Community Manager o es una orden de los de arriba?

Aquí algunos mensajes de indignación por la ignorada de Santa Fe al cumpleaños de Omar Pérez

A los ídolos siempre hay que respetarlos, sin importar el dirigente de turno, porque por encima de todos está la institución. Es una falta de respeto total que Santa Fe no se haya pronunciado por el cumpleaños de Omar Pérez. Es que además no es cualquier ídolo, es El ÍDOLO. — Ivan Caballero (@iccaballero) March 30, 2021

No importa cuantas veces intenten pisotear tu legado, no importa cuantas veces intenten borrar la historia, Santa Fe es Omar Pérez, y Omar Pérez es Santa Fe. pic.twitter.com/v6hphxRVlC — Miguel Morales. (@mamb_1941) March 30, 2021