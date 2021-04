Omar Pérez contó detalles de su difícil momento en Santa Fe y cómo fueron los últimos días

Omar Sebastián Pérez, para mucho el ídolo más importante de la presente generación de Santa Fe, habló de lo que significa para él el club y las razones de su salida.

En el programa ‘En la Arena con el ‘Toro’, del exfutbolista, Martín Arzuaga, el ídolo de Independiente Santa Fe, Omar Pérez, habló sobre su llegada al fútbol colombiano, la lesión de su rodilla, la muerte de su abuelo y los difíciles momentos en los últimos días vistiendo la camiseta del cardenal.

“Son decisiones; a veces uno entrega el máximo y no soy del agrado y no hay nada que hacerle, la única que quedaba era seguir entrenándome igual. Matándome en los entrenamientos y uno aprende de todo eso“, dijo el argentino sobre sus diferencias con Gregorio Pérez, DT que no lo tenía en cuenta.

Y agregó que “uno aprende, y como yo quiero ser técnico el día de mañana, sé que esos errores no los puedo cometer. Si a mí no me gusta un jugador, le digo que consiga club; va a ser lo más sano para los dos”. Continuó: “La presión de haber tenido título con Santa Fe y que la gente me reconozca como me reconoce, capaz que ellos sintieron esa presión como para no sacarme”.

Asimismo, en la interesante entrevista que le realizó el ‘Toro’ Arzuaga, aplaudió lo hecho por Harold Rivera con este Santa Fe: “Es un técnico muy completo; sabe mucho, te habla y te deja hablar”.

Aquí, la entrevista completa a Omar Sebastián Pérez