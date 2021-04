Oficial: las bajas que tendrá Santa Fe para enfrentar a Millonarios

Independiente Santa Fe confirmó las bajas que tendría el equipo para afrontar el clásico capitalino que será válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

Santa Fe enfrentará a Millonarios este domingo 11 de abril a partir de las 8:00 p.m. por la decisiva fecha 18 de la Liga BetPlay. Ambos equipos llegan con presente distinto, pues los cardenales ya están dentro de los ocho clasificados, mientras que los Embajadores llegan con la necesidad de sumar de a tres puntos para mantenerse en el selecto grupo.

Sin embargo, las noticias para el equipo rojo de la capital de la República no son las mejores; no podrá contar con toda su artillería. Este martes, el equipo capitalino confirmó los percances musculares de Jhon Velásquez y Luis Manuel Seijas, quienes no estarían para el clásico ante Millonarios.

John Velásquez

Diagnóstico: Esguince leve del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

Observación: El jugador ya se encuentra haciendo trabajos de recuperación y se evaluará su evolución.

Luis Manuel Seijas

Diagnóstico: Contusión leve en la rodilla derecha.

Observación: El jugador ya se encuentra haciendo trabajos de recuperación y se evaluará su evolución.

Cabe recordar que ambos jugadores no hacen parte de la nómina titular que acostumbra a poner Harold Rivera, sin embargo son jugadores que pueden dar una mano en los segundos tiempos.

Independiente Santa Fe llega al clásico capitalino ocupando la segunda casilla con 30 puntos (+11) , mientras que Millonarios es séptimo con 27 unidades. El local de este partido será el cuadro ‘Albirrojo’.