Seijas sobre su futuro: “Pesa mucho la promesa de jugar en Colombia solo con Santa Fe”

Luis Manuel Seijas, el último ídolo activo de Santa Fe, fue una de las bajas del equipo cardenal para la Liga BetPlay 2021-II y ahora busca equipo para jugar en la segunda temporada del año.

Ante esto, el venezolano brindó una corta entrevista a Win Sports y allí habló sobre sus planes a futuro, la posibilidad de jugar en Colombia con otro equipo y el pacto de vida con Santa Fe.

“Siento que me fui de Santa Fe sin nada que reprocharme. Me llena de orgullo que la gente me tenga como ídolo del equipo. Estoy esperando a ver qué sale para seguir jugando”, inició Seijas.

Sobre su futuro, el venezolano confeso que “he recibido tres llamadas que se acercaron y no me convenció el proyecto, la propuesta y la verdad que preferí mantenerme como estoy ahora. Pesa mucho una promesa que yo hice unos años (jugar solo en Santa Fe en Colombia) y ha pesado mucho al momento de tomar una determinación”.

También recordó sus tres ciclos en el equipo de sus amores. “La primera vez llegué joven. Era mi segunda experiencia afuera, fue una etapa de mucho aprendizaje, de madurez, que me permitió consolidar un sueño de ir a Europa. La segunda más maduro. En la cual llegaron los títulos, donde se consiguieron los momentos más importantes que me ha tocado vivir y cosas tangibles que uno puede decir.

Finalizó hablando de su ultimó ciclo, con Harold Rivera. “La tercera me quedé corto en poder lograr otro título. Eso me da tristeza pero en todas fui muy feliz. Santa Fe es mi casa y eso me da felicidad. Me fui sin nada de reprochar. Pasan muchos que no consiguen nada. y yo fui del lado afortunado del extranjero que logré estar en grupos ganadores. Me llena de mucho orgullo saber que la gente me ve como ídolo. Santa Fe y yo estaremos atados para siempre”.