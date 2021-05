Luis Manuel Seijas no seguirá en Santa Fe y llegaría a otro equipo del fútbol colombiano

Uno de los ídolos vigentes de Independiente Santa Fe no seguiría en el equipo para la próxima temporada y ya tendría ofertas del fútbol colombiano.

Se trata de Luis Manuel Seijas, venezolano que no ha tenido una buena campaña con el Cardenal en el presente semestre; a penas ha disputado 11 paridos, dos de ellos como titular, donde no ha podido manifestarse con gol.

Con 34 años, Luis Manuel finaliza contrato con Santa Fe en junio del presente año, razón por la que desde ya estaría escuchando ofertas de otros equipos, pues en Santa Fe la idea es no renovarle.

Ante esto, el propio técnico de Atlético Bucaramanga, Luis Fernando Suárez, confirmó en el Vbar de Caracol que el venezolano es uno de los jugadores que quiere para el segundo semestre en su equipo.

“El equipo es medio asimétrico; juega muy bien por derecha y por izquierda no lo es tanto… le falta”. “Dos o tres jugadores por ese lado me parece que sería interesante, pero plata, mucha mucha no hay… habrá que saber mirar bien y como se dice popularmente ‘bueno, bonito y barato’. Es complicado pero sí es necesario hacer un esfuerzo”, dijo el DT.

Y confirmó el interés sobre Seijas: “Quererlo tener se lo mencioné al presidente… Es uno de los jugadores que a mí me gusta. o solo como juega sino como ve el fútbol, eso es necesario para un equipo como Bucaramanga, que está hecho de jugadores que saben jugar el juego y un jugador como Seijas lo podría interpretar de buena manera”.

Así las cosas, queda esperar lo que piensa hacer Santa Fe con el jugador, quien no es tenido en cuenta en el equipo titular de Harold Rivera. No obstante, Seijas todavía tiene la cabeza en el Cardenal, equipo que aun se juega la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.