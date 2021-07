Lo que dijo Harold Rivera sobre su posible salida de Santa Fe

Luego de la derrota de Independiente Santa Fe ante Deportivo Cali, varios hinchas Cardenales manifestaron su disgusto con el DT, Harold Rivera, quien en los último partidos no ha tenido buenos resultados.

No fue el mejor final de la primera temporada para Santa Fe tras quedar eliminado de la Liga BetPlay y Copa Libertadores. Se esperaba un cambio en el equipo, pero en el debut de la segunda temporada del torneo local cayó en condición de local, algo que está llenando la copa en los hinchas santafereños.

Ante esto, en las redes sociales se rumoró sobre una posible salida de Harold Rivera de Santa Fe, algo que fue desmentido por el mismo DT tras comunicación privada con el periodista, ahora de Win Sports, Alexis Rodríguez. “No ha pasado nada, no he renunciado y no me han pasado carta de renuncia”.

Info @SantaFe Ante algunos rumores… Harold Rivera continua al frente del 🦁 Harold Rivera: “No ha pasado nada, no he renunciado y no me han pasado carta de renuncia” pic.twitter.com/MHevp1BtAm — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) July 20, 2021

Entre tanto, Independiente Santa Fe ultima detalles para viajar a la ciudad de Bucaramanga y enfrentar al equipo Leopardo por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2021-II, el cual será esta domingo a partir de las 3:30 p.m.