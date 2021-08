Lo que dijo Álex Mejía tras la derrota de Santa Fe ante Atlético Nacional

Segundo partido de Alexander Mejía con Santa Fe y nueva derrota para el cuadro Cardenal ante el equipo de los amores del volante, Atlético Nacional.

Independiente Santa Fe cayó 0-1 ante Atlético Nacional por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2021-II y es el colero del fútbol colombiano tras no sumar ni un punto en sus tres primeras salidas.

Precisamente, uno de los refuerzos, Álex Mejía, habló en la conferencia de prensa posterior al compromiso disputado en El Campín y analizó el mal momento de Santa Fe y la oportunidad que es enfrentar a Millonarios en estos tiempos.

“Creo que hoy se vio una cara distinta de este Santa Fe que quiere, que intenta, que busca. Sin crear tantas opciones de gol sostuvimos el crecimiento de ellos. No sostener la pelota llevó a que ellos generaran presión y en las transiciones son muy rápidos, ahí marcaron diferencia”, inició.

Y agregó que “la situación no es la mejor. Debemos ser conscientes que no nos salen las cosas como queremos. Tenemos semanas donde el ambiente es bueno y desafortunadamente esto es fútbol. Toca seguir trabajando, no hay otra formula. Ser fuerte entre nosotros y las críticas hay que recibirlas”.

Finalizó su intervención hablando de Millonarios, el próximo rival de Santa Fe. “Son partidos aparte donde los clásicos hay que ganarlos de cualquier forma. La idea es jugar bien, es una linda oportunidad para poder revertir esta situación complicada. Mañana es un día para volver a levantarnos, corregir y volver a salir a la cancha a enderezar el camino”.