Se definieron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay, por medio del sorteo que se llevó a cabo este lunes y fue transmitido por Win Sports.

Independiente Santa Fe jugará ante Junior FC en los cuartos de final del torneo colombiano, llave que empezará en condición de visitante en el estadio Metropolitano de Barranquilla . El compromiso será ocho días después en el estadio el Campín, de Bogotá.

Así quedaron los los cruces de playoff

Llave A Atlético Nacional vs. La Equidad

Llave B Santa Fe vs. Junior FC

Llave C Millonarios vs. América de Cali

Llave D Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

Se jugaran el 24/25 de abril (ida) y 1/2 de mayo (vuelta)

Semifinales

Ganador Llave A vs. Ganador Llave D

Ganador Llave B vs. Ganador Llave C

Se disputará entre el 8/9 de mayo (ida) y 15/de mayo (vuelta)

Final

22/23 de mayo (ida) y 29/30 de mayo (vuelta)