José Ortiz: “Me quería Junior, América y La Equidad, pero decidimos Santa Fe”

José Enrique Ortiz, más conocido como ‘Pepe’ Ortiz, regresó al fútbol colombiano tras un breve trasegar por la Liga MX, donde estuvo con Monarcas Morelia y el Mazatlán.

Es el más reciente refuerzo de Independiente Santa Fe. Es defensor, de 22 años de edad, con pasado en el Deportivo Pasto. Ya conoce el fútbol colombiano y hoy dio sus primeras declaraciones con la camiseta del Cardenal.

“Estoy motivado, agradecido con Dios. Estoy agradecido con todas las personas que han pasado por este proceso. La liga mexicana me gustó muchísimo. Me ha tocado compartir con jugadores que han estado en ligas importantes. Es muy competitivo y espero utilizarlo acá”, inició.

Sobre su forma física, el jugador fue sincero. “Físicamente no me siento al 100. Desde que llegué me he preparado físicamente muy bien. Para el partido que viene quizá no esté. Espero estar al 100 para el otro partido“. Sobre sus objetivos, José indicó que “quiero empezar desde cero aquí y seguir dando un granito de arena. Quiero ganar títulos. Yo sé que no todo sale como uno quiere, pero estaremos al 100 para conseguirlo”.

“Mi representante tiene una buena relación con Santa Fe. Estaba con mi familia en México. Hablé con mi representante que ya no quería estar más allá, le dije que me ayudara a conseguir un equipo acá. Méndez habló con Rivera y dijo que sí, porque ya me ha enfrentado varias veces”, dijo Ortiz sobre cómo fue su llegada al león e indició que no era la única opción en el FPC.

“Junior, América, Deportivo Pasto y La Equidad también me querían. Nosotros decidimos afrontar este reto que es Independiente Santa Fe”, concluyó.