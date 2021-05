Jorge Bermúdez pidió que Santa Fe se dejara ganar del Junior en la Libertadores

Independiente Santa Fe enfrentará este martes 25 de mayo a Junior FC en la ultima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El conjunto Cardenal no tiene ninguna opción matemática de avanzar a octavos de final de la Libertadores ni de la Sudamericana, razón por la que en el partido ante el Tiburón será juez, teniendo en cuenta que los de Barranquilla, si ganan, deberán esperar un resultado especial y así conseguir la clasificación.

Ante esto, el periodista de ESPN, Jorge Bermúdez, le pidió al equipo bogotano que se dejara ganar, pues quiere ver a los tiburones en octavos de final. Lo dijo en el programa ‘Nexo ESPN’.

“Sí, pero que el Santa Fe, el miércoles (25 de mayo), no vaya a hacer la podrida. No se la hizo a River, no se la vaya a hacer al Junior”, inició.

El panelista Julián Capera y el conductor, Daniel Ángulo, le preguntaron, ¿entonces que se deje ganar? Bermúdez respondió: “Sí, sí, déjese ganar. ¡De una hermano!. No es falta de profesionalismo, es amiguismo, patriotismo y colombianismo“.

Video completo de lo que dijo Jorge Bermúdez sobre el Santa Fe vs. Junior