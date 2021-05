Indignación en los hinchas de Santa Fe por no convocatoria de Seijas : “¡Triste despedida!”

Este martes, cuando se conocieron los convocados por Harold Rivera para enfrentar a Junior, no estaba el nombre de Luis Manuel Seijas, único ídolo del club vigente.

A pesar de no estar al 100% durante toda la temporada y no ser uno de los habituales titulares de Harold Rivera, es de los futbolistas más queridos de la hinchada Cardenal, quienes esperaban que esta noche jugara su último partido con la camiseta del león; su salida es inminente.

Ante esto, horas después de la convocatoria, se conoció que el venezolano no fue a Ecuador por una “sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho”, razón por la que se quedó en Bogotá.

Esto indignó a la hinchada santafereña, pues Seijas no seguirá más con Santa Fe, no será renovado y no viajó al último juego de la temporada con el equipo, donde se pudo haber despedido. Varios aficionados culpan de esto a la dirigencia, pues por ser ídolo por lo menos pudo haber viajado.

Cabe recordar que en el presente semestre se han conocido varias diferencias con algunos ídolos de la institución y ni siquiera un mensaje de cumpleaños han emitido. Hablando de Omar Pérez y el ‘Tren’ Valencia, además de olvidar el cumpleaños 97 de Kaor Dokú, el único exjugador vigente del campeonato de 1948. ¡Increíble!

Algunos mensajes de hinchas de Santa Fe por no convocatoria de Seijas

No se sabe qué es más indignante, que @DTHaroldRivera siga siendo el DT de Santa Fe, que Jorge Ramos sea titular en el equipo o el hecho de haber dejado por fuera de la convocatoria a #Seijas en su último partido con el equipo. Igual, espero que ganemos y jodamos al Juju. https://t.co/lFfqDesH1J — Joaco Pinzón (@joacopinzon) May 25, 2021

Gracias Luis Manuel Seijas por todo lo que aportaste al club, perdón porque hoy no te despiden como te lo mereces. Eterna gratitud. — AlbirrojoComoSiempre (@albirojoleon) May 25, 2021

Luis Manuel Seijas Gunther, gracias por absolutamente todo, por el respeto a la camiseta, por ser un hincha más, por meter la garra y el corazón en cada partido así los demás “jugadores” no le metieran. Te amo y perdón por esa indiferencia por parte del club 😔 no te mereces eso. — Nikolás H. 🤷🏽‍♂️ (@Nikolas_Higuera) May 25, 2021