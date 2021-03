Harold Rivera y las ‘calientes’ declaraciones por el primer gol de Envigado ante Santa Fe

Independiente Santa Fe volvió a perder un compromiso luego de más de dos meses. Esta vez el culpable fue Envigado, por la fecha 13 de la Liga BeTPlay.

Santa Fe cayó 2-1 ante un Envigado que necesitó, solamente, dos errores del cardenal para anotar dos tantos y así poderse resguardar de la mejor manera para sumar su tercer partido victorioso en lo que va del torneo local. Sin embargo, el primer gol del local terminó en polémica por parte del cardenal.

Pues aunque no se vio en la transmisión, el técnico Harold Rivera y Kelvin Osorio, en rueda de prensa, manifestaron su inconformismo por la jugada del primer gol del Envigado que hizo Jhon Durán tras un error garrafal de Miguel Nazarit al minuto 7′. Según ellos hubo una acción de ‘Fair Play’ que no se respetó.

“El primer gol me parece que no es justo porque ya nos ha pasado dos veces – que pitan la falta después y esta vez no se pitó la falta. No escuchamos nada, le entregamos el balón al rival y ya el desenlace de la jugada, pero si me causa rabia, porque hablamos de juego limpio y aquí no hubo. Al final si nos van a atacar paren la jugada porque nosotros fuimos lo que paramos la acción y en la imágenes se ven y después pega en la mano y fue gol”, inició el DT.

Y sobre el mism0 tema agregó que ” Estoy molesto con esa decisión. Pregonamos de juego limpio, y va a tocar no volver hacer juego limpio. Yo ya le dije a mis jugadores que no hagamos más ‘Fair Play’. No paremos porque las veces que hemos hecho juego limpio nos han marcado gol, entonces es mejor no volver a hacerlo”, dijo Rivera con tono de voz alto y manoteando.

Aquí, las declaraciones completas de Harold Rivera tras el Envigado 2 vs. 1 Santa Fe