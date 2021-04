Harold Rivera y la razón por la que sacó a Jhon Velásquez ante Alianza Petrolera

Independiente Santa Fe derrotó 0-3 a Alianza Petrolera en el final de la fecha 17 de la Liga BetPlay y se clasificó a la siguiente ronda.

Con goles de Kelvin Osorio, Andrés Rentería y Johan Caballero, Independiente Santa Fe se llevó la victoria del Daniel Villa Zapata, una plaza difícil para el cardenal; no ganaba allá desde el 2016. En este encuentro, una de las figuras fue Jhon Velásquez, quien fue el artífice de las dos asistencias para los primeros goles del león.

+ Santa Fe goleó en ‘Barranca’ y se aferra a la clasificación a las finales

+ Santa Fe: Fecha del debut en Copa Libertadores y el apretado calendario de abril

Sin embargo, el jugador bogotano no salió para la segunda mitad, algo que causó incógnitas y rumores en los hinchas de Santa Fe, pues fue la figura del primer tiempo y no venía jugando con un ritmo adecuado.

Ante esto, Harold Rivera confesó en la rueda de prensa que fue por problemas musculares, razón por la que ingresó Jhon Arias. “Me parece que Jhon anda bien, siempre hablamos de que quizá el jugador no se encuentra, le estaba pasando a Jhon. Hoy fue titular lamentablemente salió por tema de lesión, el ligamento colateral medial lo tiene afectado, no es de gravedad y esperemos que se recupere pronto porque esta seguidilla de partidos no da tiempo para una buena recuperación”.

Por ahora, los dirigidos por Rivera descansarán este miércoles y ultimarán detalles para enfrentar este domingo a Millonarios, equipo que llega necesitado de puntos para también hacer parte de los ocho clasificados.