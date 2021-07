Harold Rivera a los hinchas de Santa Fe: “Nos hemos levantado de situaciones peores”

Independiente Santa Fe empezó con el pie izquierdo la Liga BetPlay 2021-II tras caer, de local, ante Deportivo Cali en la primera fecha del torneo local.

Ahora espera revertir esta situación cuando enfrente este domingo, como visitante, a Atlético Bucaramanga por la segunda jornada. Sobre esto habló Harold Rivera, quien aprovechó la rueda de prensa para emitir un mensaje a toda la hinchada cardenal.

+ Siguen las malas noticias en Santa Fe: ¡Leandro Castellanos se pierde gran parte del semestre!

+ Lo que dijo Harold Rivera sobre su posible salida de Santa Fe

“Sigo confiando. Y bueno, si bien no tuvimos un buen remate de competencia, y no fue el mejor comienzo en este segundo semestre, soy creyente, confío en mis jugadores. Nos hemos levantado de situaciones peores y no digo que estoy tranquilo. Hay esa preocupación, lo hemos trabajado. No hablamos más que otra cosa que la estrella, para eso nos contrataron”.

Y agregó que “los jugadores nuevos vienen con la convicción de dejarle algo a Santa Fe. Estoy seguro de que vamos a llegar a otra final”.

Sobre el duelo ante Atlético Bucaramanga, El DT cardenal manifestó que “es un equipo duro. Salieron dos jugadores. Su técnico se fue para Costa Rica pero mantuvieron una buena base. Juega 4-3-3 y juegan directo. Vamos en busca de los tres puntos”.