Gustavo Costas dejará de ser el DT de Guaraní en el peor momento de Santa Fe, ¿coincidencia?

El mal momento de Independiente Santa Fe se junta con la salida de Gustavo Costas de Guaraní. Sí, el técnico más campeón del equipo Cardenal.

Luego de la derrota vergonzosa de Santa Fe ante River Plate en el estadio Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores, todo está listo para que Harold Rivera Roa deje de ser el técnico del equipo bogotano en las próximas horas.

Como curiosidad o quizá una unión del destino, Gustavo Costas, el entrenador más campeón con Santa Fe, dejará la dirección técnica de Guaraní, por su malos resultados . El mismo DT confirmó que desde ya escucha ofertas para el segundo semestre del año.

“No me voy a quedar (el próximo semestre). Me junté con (Ricardo) Valinotti, sé que tuvo mucha presión de la gente para que me vaya. Yo vine nada más a tratar de dar una mano y a tratar de dar lo mejor posible”.

Y agregó que “ahora vamos a escuchar ofertas. estamos en un momento muy difícil mundialmente. Yo quiero mucho a Paraguay, estoy muy cómodo acá y he decidido instalarme acá en Paraguay y escucharé ofertas para ver qué país me quiere”.

¿Santa Fe? Pues aunque no se ha dado la salida oficial de Harold Rivera, en la interna ya estaría buscando su reemplazo. Los hinchas se ilusionan con el regreso de Costas, pues aunque su fútbol no es el más vistoso, sí es serio y compacto. Tal y como lo sacó campeón.

Con el cuadro Cardenal, el entrenador argentino suma dos títulos de Liga BetPlay, dos Superligas y la Suruga Bank.