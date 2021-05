Pelusso tras derrota de Santa Fe ante River Plate: “Estoy sufriendo por lo que le pasa a Rivera”

Nada más y nada menos que el técnico que fue campeón con Santa Fe de la Copa Sudamericana de 2015, Gerardo Pelusso, se refirió a la derrota reciente ante River Plate en Copa Libertadores.

El uruguayo habló para GolCarcaol.com, donde se despachó a favor de Santa Fe y recordó a grandes referentes que dirigió como Leandro Castellanos.

“Fue un partido extraño por la previa y, más que nada, por la situación de River. Ahora, en la cancha, River Plate anotó dos goles en los primeros minutos, sorprendió a Santa Fe y eso terminó marcando el trámite del partido. Pero no fue mucho más”, inició.

“Están haciendo leña del árbol caído y no deberían hacer eso con Santa Fe, especialmente porque hay jugadores que dirigí, conozco y sé que son excelentes profesionales. Claro ejemplo de ello es Castellanos. Las personas deberían entender que fue un partido normal, pero se hizo atípico por lo que sucedió con River, no por un tema de Santa Fe, que nunca tuvo nada que ver. Le tocó perder a Santa Fe, pero no es para maltratarlos ni criticarlos como lo están haciendo ni mucho menos”, agregó Pelusso.

Y siguió “Leandro es un extraordinario arquero, es el capitán y una leyenda en Santa Fe, entonces perder ese partido lo habrá afectado muchísimo. Con decirle que, haber visto a Leandro al final del partido y que no se quería ir del arco, me afectó demasiado. Estoy muy dolorido por esa situación. Eso sí, estoy con él y con todos los jugadores en general. Algunos los dirigí y sé lo que sufren cuando pierden”.

Finalizó hablando sobre Harold Rivera. “La vida del entrenador es muy difícil, así que estoy con Harold Rivera. Sé lo que es enfrentar situaciones complicadas como esta, pero el mundo sigue. Hay que pararse y seguir peleando. No puedo dar recetas a la distancia porque desconozco la situación de la institución, pero me la imagino. Estoy sufriendo el mal momento que le ha tocado vivir al ‘profe’ Rivera“.