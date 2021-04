Esta será el duro calendario de Santa Fe en la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe ya conoce los rivales que tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores, asimismo el calendario donde enfrentará a cada uno de ellos.

Santa Fe ocupa el grupo D, el cual compartirá con River Plate, de Argentina, Fluminense y el ganador de la llave entre Junior ante Bolívar. Sin lugar a dudas será un cuadrangular bastante fuerte para los capitalinos que sueñan con la hazaña.

Calendario de Santa Fe en Copa Libertadores

Semana del 21 de abril: Bolivar o Junior vs. Santa Fe

Semana del 28 de abril: Santa Fe vs. Fluminense

Semana del 5 de mayo: Santa Fe vs. River Plate

Semana del 12 de mayo: River Plate vs. Santa Fe

Semana del 19 de mayo: Fluminense vs. Santa Fe

Semana del 26 de mayo: Santa Fe vs. Bolívar o Junior.

Así las cosas, el primer campeón del fútbol colombiano se alista para afrontar el torneo más importante a nivel de clubes del continente, tiempo que se cruzará con las finales de la Liga BetPlay I 2021, por lo que tendrá que tener una nómina competitiva y amplia para los dos frente.

Por ahora, el cuadro cardenal alista todo para enfrentar este fin de semana a Millonarios en el clásico capitalino 302 por la fecha 18 de la Liga BetPlay.