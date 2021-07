Eduardo Méndez y lo que dijo de la posible llegada de Teo Gutiérrez y Matías Mier a Santa Fe

Independiente Santa Fe debutará este sábado ante Deportivo Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá por el comienzo de la Liga BetPlay 2021-II.

El conjunto Cardenal es uno de los clubes que más novedades ha presentado en el presente mercado de fichajes y ya cuenta con 5 salidas confirmadas y el mismo número en cuanto a refuerzos se refiere.

Neyder Moreno, Iván Villalba, Yilmar Velásquez, Alexander Mejía y el regreso de Edwin Herrera son las caras nuevas que tendrá Independiente Santa Fe para la segunda temporada del año. Sin embargo, se espera que haya un par de refuerzos y una salida más.

Las directivas del equipo bogotano buscan refuerzos en la parte ofensiva. Uno de los nombres que acercaron hace unos días fue el de Matías Mier, extremo que no seguirá en Independiente Medellín. A él se le suma el nombre de Teófilo Gutiérrez, quien hasta el momento es jugador libre tras dejar al Junior y protagonizó un rumor.

Estos casos los esclareció el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, en entrevista para el Alargue, de Caracol. Alcanzamos a hablar con Matías Mier pero ya tenía su palabra dada a Central Córdoba de Argentina y por eso no pudimos traerlo en este momento. Hasta ahora estamos tratando de complacer y respaldar a nuestro DT”.

Sobre Teo Gutiérrez, Méndez dijo que “con él no hay conversaciones oficiales, pero interés siempre y cuando se ajuste al tema económico quizás exista, pero todavía no podemos decir que es una realidad. Es una expectativa que alguien creo, pero no hemos hablado ni con empresarios ni con él, ni nadie nos lo ha acercado” .