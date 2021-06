Eduardo Méndez y la posibilidad de repatriar a Wilson Morelo y Daniel Torres

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, dio claridad sobre el tema de los posibles refuerzos de cara al segundo semestre de competencia.

Independiente Santa Fe es uno de los equipos que ha tenido buen movimiento en el mercado de fichajes, pero principalmente confirmando salidas, por lo que todavía existen dudas sobre las incorporaciones que habría para el segundo semestre. Rumores de prensa pusieron en el radar a jugadores importantes como Wilson Morelo y Daniel Torres, por lo que el presidente del club dio claridad al tema.

En un video publicado en sus redes sociales, Eduardo Méndez habló sobre todas las novedades del equipo y explicó lo de estos dos jugadores. “Como dicen es humo. Morelo es un jugador que hace un tiempo hablé con él, es costoso y en esta oportunidad no lo hemos conversado“, explicó, aclarando también que tampoco existe posibilidad del regreso de Anderson Plata.

Con Torres hay más posibilidades, pero tampoco han puesto una oferta sobre la mesa para su fichaje. “Daniel Torres se encuentra en Colombia, hablé con él, saludé. No ha habido ninguna otra posición con él. Todos esos rumores no pasan por alto. He hablado con ‘Pacho’ Meza, con Daniel y les he hecho caer en cuenta en los jugadores de Millonarios que hicieron esfuerzos económicos por volver. He intentado convencerlos, pero están buscando su futuro todavía“.

Eduardo Méndez, Pte. @SantaFe ¿El goleador 🇵🇾 Leonardo Villagra? ¿Neyder Moreno de @nacionaloficial? ¿Lo de Wilson Morelos y Andersson Plata es humo? ¿Daniel Torres? Pte. Méndez intento una estrategia que uso @MillosFCoficial para traer refuerzos pic.twitter.com/SekkmSKA88 — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) June 24, 2021

De momento, Santa Fe no ha concretado ningún fichaje para el segundo semestre y por el contrario se han concretado 6 salidas, mientras siguen llegando ofertas por jugadores importantes como Kelvin Osorio y Jhon Arias.