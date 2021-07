Eduardo Méndez rompió el silencio de Santa Fe: Fichajes, salidas y economía del club

Independiente Santa Fe es uno de los equipos que menos información ha suministrado en cuanto a los fichajes se refiere de cara a la Liga BetPlay 2021-II.

Aunque se conoce que con el equipo ya entrenan Neyder Moreno y el paraguayo Iván Villalba, estos no han sido presentado por el club. Lo que sí es una realidad es la salida de Carlos Arboleda, Luis Manuel Seijas, Sherman Cárdenas, Daniel Giraldo y Jeisson Palacios.

+ Neyder Moreno, goleador y figura con Santa Fe en la pretemporada

Ante esto, el propio Eduardo Méndez habló para Caracol Radio y dio un balance de este pretemporada que hace el león en cuanto a fichajes, salidas y economía del club.

“Tenemos a Jorge Luis Ramos, Diego Valdés y Hollman McCormick. Si se llegase a traer otro delantero, se buscaría situar a uno de ellos en otro equipo, antes de eso, no podemos salir de alguno”, dijo Méndez sobre el tema que más preocupa a la hinchada cardenal, los delanteros.

Sobre la salida de Daniel Giraldo, el mandamás dijo que “durante unos dos-tres meses estuve tratando de renovarlo, pero se complicó todo. Dijo que iba para la MLS, no sé cual sea su futuro”.

Ante los rumores de la continuidad de Andrés Pérez, Méndez explicó que “él tiene contrato hasta el 31 de diciembre y en estos días volveremos a hablar para mirar su continuidad y el contrato”.

No podía dejar atrás a Harold Rivera, quien no habla desde la eliminación de Copa Libertadores. “Soy un hombre de procesos, estar cambiando no vale la pena, en su momento Harold encontró el equipo al borde del descenso y con las pocas herramientas sacó al equipo adelante. Cómo le vamos a exigir a un DT que no se le dan las herramientas que quisiera. Nos ha llevado a la final, estuvimos en cuadrangulares y nos llevó a competencia internacional”.

También recordó que Leandro Castellanos permanece en el Departamento Médico y analizó la llegada de la marca italiana Kappa. “Hicimos una alianza con Kappa a partir del primero de junio. Cada camiseta que compre un hincha va a ayudar para recaudar dinero y poder hacer algunas transacciones. Será un ingreso para cubrir algunas deudas que tenemos”.

Finalizó comentando la situación económica del club. “Estamos sobreviviendo, es difícil, no nos vamos a quejar porque nos critican mucho”.