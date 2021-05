Eduardo Méndez: “River es un equipo consentido de Conmebol”

El presidente de Independiente Santa Fe habló sobre la decisión de Conmebol que obliga a su equipo jugar como local en Paraguay ante River Plate.

Este martes, desde la Conmebol hicieron oficial el cambio de sede para el partido entre Independiente Santa Fe y River Plate por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de que no se pudiera adelantar el juego en Colombia tras los problemas de orden público que hay en el país. El juego será en Asunción y en el cuadro bogotano no quedaron muy contentos con la decisión.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe fue invitado por TyC Sports de Argentina para hablar sobre esta situación y si se había solicitado un cambio de localía para jugar en el estadio Monumental. “Sí se lo propuse al presidente de la Federación, pero la Conmebol no lo admitió. Usted sabe que River Plate es un equipo importante, un equipo consentido por la Conmebol y por lo tanto ahí teníamos una desventaja también“.

Los periodistas con los que hablaba le pidieron que justificara sus declaraciones. “Es un equipo querido por la Conmebol, uno no puede negar eso. Consentido y uno no puede entrar a discutir que es un equipo grande de Sudamérica y por tanto hay que respetarlo. River no tenía ninguna obligación y la Conmebol aceptó la posición de River y no cambió la localía“.

Por último, fue enfático en que no quiere generar polémica con sus palabras. “Yo quiero que entienda, no quiero generar polémica. Le estoy diciendo que usted habla en el mundo de River, de Boca y son equipos importantes. Entiendo que no esté de acuerdo conmigo y no voy a entrar a discutir, estoy dando una declaración. Hay equipos que tienen más poder que otros, no solo en Conmebol, sino en AFA y en Colombia“.