El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, volvió a hablar públicamente y esta vez se refirió a Carlos Arboleda y al DT Harold Rivera.

Santa Fe pasa por un gran momento futbolístico y es uno de los pocos equipos que está muy cerca de clasificar a la siguiente ronda; por ende, varios de sus jugadores ha despertado interés de otros equipos y hace unos días se rumoró el ofrecimiento de Carlos Arboleda, el mejor lateral derecho del 2020, a Atlético Nacional.

Sin embargo, el propio presidente ‘cardenal’, Eduardo Méndez, aclaró la situación actual del jugador. “Desgraciadamente varios equipos están detrás de algunos jugadores nuestros y están pensando en las dificultades económicas que nosotros tenemos, pero la presidencia se ha movido para tener una nómina estable. Carlos Mario seguro estará con nosotros un año más y contamos con lo que tenemos”, dijo el máximo gerente de Santa Fe para ‘Los Dueños del balón’, de Antena 2.

Asimismo, Méndez aclaró el futuro de Harold Rivera. “Yo creo que el equipo está jugando bien y también tiene sus fallas; para eso está el técnico y que corrija todo lo que a veces se ve. A mí ningún equipo me ha preguntado por Harold Rivera. No creo que se atrevan a hacerlo en este momento y no creo que tengamos algún problema con su futuro”.

Finalizó la entrevista hablando sobre el regreso del público a los estadios, algo que ve muy difícil por ahora o por lo menos antes de que inicie la Copa América.