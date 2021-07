Dayro Moreno, la historia de su tío hincha de Santa Fe y la respuesta al rumor de su fichaje

Empezó a hablarse la opción de la llegada de Dayro Moreno a Santa Fe. El DT Hárold Rivera aceptó que es un nombre que interesó en el equipo y sobre eso le preguntaron al futbolista en Win Sports.

Fue en el programa Saque Largo. Allí el atacante colombiano con presente en Oriente Petrolero (Bolivia) respondió al rumor y contó una historia que tiene que ver con su familia y un lazo que lo une al deseo de jugar en Santa Fe en algún momento de su carrera.

“Es una meta personal que tengo: tenía un tío que se murió en 2005. Él fue hincha de Santa Fe y me dijo que quería verme vivo o desde el cielo, algún día con esa camiseta. En este momento, después de tantos años, que haya rumores con ese equipo. Para mí sería un orgullo darle ese gusto a mi tío. Si se da la oportunidad, bienvenido sea. Que me vea desde el cielo”, dijo.

¿Hay algo real, más allá de los rumores? Respondió Dayro Moreno: “No he tenido comunicaciones con el presidente ni con el profe, pero los rumores siempre vienen. Ayer miré en redes sociales que había interés. Yo estoy bien, preparado y haciendo goles. Como todo profesional, estoy preparado a lo que me toque donde sea. Cuando supe del rumor de Santa Fe, sabemos que es un equipo importante en Colombia. Si se da la posibilidad, me gustaría ir a Colombia a hacer goles y buenas actuaciones. Si se da la oportunidad, van a tener a Dayro Moreno cada 9 días en los noticieros”, agregó.

Finalmente, hablando de lo contractual, dijo: “Hay que hablar con los dirigentes de Oriente Petrolero. Ante todo soy profesional y ya miraremos. Lo importante es llegar a un acuerdo. Hay que dejar puertas abiertas. Es dialogar y si se da la posibilidad, nos sentaremos con los directivos. Tengo contrato hasta diciembre”.

Hárold Rivera sobre Dayro Moreno

“A Dayro Moreno todos los conocemos. Es un jugador que hace goles. En todos los equipos en los que ha estado ha marcado y ahora está en Bolivia actuando. En lo que conocemos es un jugador que genera ciertas sensaciones en la defensa rival. Sí se llegó a tocar ese nombre en algún momento y esa es la información que puedo dar”, respondió Hárold Rivera en rueda de prensa el pasado 22 de julio.

Dayro Moreno responde sobre Santa Fe (Win Sports)