Alexander Mejía: “Estoy feliz por llegar a Santa Fe. Quiero pelear títulos”

Alexander Mejía se convirtió en el cuarto refuerzo de Independiente Santa Fe para la segunda temporada del año en la Liga BetPlay.

Este miércoles, luego de firmar su contrato por un año con el conjunto Cardenal, el volante de primera línea, de 33 años, dios su primeras declaraciones como jugador del León. Habló sobre sus objetivos y la experiencia que tiene del fútbol mexicano y paraguayo.

“Gracias a los directivos de Santa Fe. Vengo a entregarlo todo, vine a contribuir, a ayudar. y que todo vaya fluyendo a raíz de los días”. Sobre su estado físico, Mejía dijo que “estamos bien. Culminé trabajos con el anterior club hace 20 días. Me he venido moviendo constantemente . No es lo mismo pero quiero ponerme bien”.

Sobre sus objetivos, el mediocampista indicó que “a corto plazo quiere adaptarse a los compañeros. y a lo que el profe quiere. A Adaptarme a la altura y a largo plazo clasificar, pelear por títulos y clasificar a torneos internacionales”.

Hizo hincapié en su experiencia internacional. “México me dejó grandes enseñanzas. Fueron casi cuatro años, me sentí bien; pasé por dos clubes. Aprendí mucho de su rapidez. Son clubes para que la liga siga creciendo. En Paraguay me fue bien. Mi idea era quedar campeón en el exterior y lo conseguí. Acá en Santa Fe tenemos la misma idea y ya estoy a disposición”.

Mejía terminó su intervención enviándole un mensaje a los hinchas de Santa Fe. “A toda la afición cardenal quiero manifestarles que estoy feliz y contento en esta institución. Espero estar a la altura y que todos unidos sacaremos este proyecto adelante”.

