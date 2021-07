Álex Mejía:” Atlético Nacional no fue transparente y Santa Fe me abrió las puertas

Alexander Mejía fue protagonista en el actual mercado de fichajes y luego de estar en Junior y quererlo Atlético Nacional, finalmente jugará con Santa Fe.

El volante de 33 años de edad es el cuarto fichaje de Independiente Santa Fe, se dio en medio de un negocio sorpresivo, pues era el refuerzo que pedía la hinchada de Atlético Nacional, pero esto al fin no se concretó.

Para El Vbar, de Caracol, Mejía explicó por encima la razón por la que no llegó al Junior ni al equipo Verdolaga y aprovechó el espacio para manifestar su alegría de haber llegado al club capitalino.

“Lo de Junior desafortunadamente no se dio. Lo de Nacional con todos los inconvenientes que el club atraviesa y esa restricción de inscripción de jugadores, estuve siempre en comunicación con ellos. Habíamos llegado a un acuerdo, pero desafortunadamente no se pudo. Entro en comunicación con Santa Fe y todo fue muy fluido”.

Y agregó que “hoy por respeto a Santa Fe yo quisiera no opinar del tema. Igual la gente que está conmigo alrededor sabe de todo el esfuerzo que hice. Siento que en algún momento de pronto no fueron transparentes conmigo, pero me queda mi conciencia tranquila. Yo más que nadie sé del problema que pasa Nacional y de la manera con la cual me transmitieron sus opiniones y obviamente las respeto. Al final decidieron que era difícil. Yo le agradezco a toda la hinchada porque el cariño es mutuo”.

Finalizó hablando de la llegada a su nuevo club “hoy voy a defender otros colores, quiero entregar todo por Santa Fe. Me han recibido muy bien y eso me pone feliz y también a mi familia. Estoy feliz. Disfrutar en El Campín con Santa Fe es el objetivo nuestro”.