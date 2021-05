Alejandro Moralez y su afecto por River: “Sueño con que me ovacione el Monumental lleno”

El canterano de Independiente Santa Fe, Alejandro Moralez, sigue siendo aplaudido en Argentina tras su presentación ante Junior FC que ayudó a la clasificación de River Plate en Copa Libertadores.

Pues el zaguero central de tan solo 20 años edad sacó dos balones de la línea y así evitó la clasificación de Junior a octavos de final y por ende la eliminación de River Plate, equipo que tras perder ante Fluminense avanzó a la siguiente ronda, razón por la que los hinchas de ese equipo agradecieron a Moralez.

Ante esto, el Diario Olé entrevistó al bogotano, y él confesó su gusto por River Plate, club que hace parte de uno de sus sueños: “que me ovacionen en el Monumental lleno”.

“Verdaderamente no pensamos en darle la mano a River, siempre pensamos en nosotros. Ni siquiera sabíamos el resultado en el Monumental, yo me enteré un par de horas después de todo lo que sucedió. El esfuerzo fue más que nada por nosotros”, empezó el canterano.

Y agregó que “Y sí, por nuestra actitud de jugarnos todo en esta última fecha para irnos con la cabeza en alto se terminaron beneficiando. Y me lo agradecieron”.

Ante esto, Alejandro reconoció que le han llegado varios mensajes de los hinchas del ‘Millonario’ por su actuación ante Junior FC y los dos balones que sacó de la raya. “Varios me llamaron la atención, estuvieron buenos. Son cosas que me motivan. Recuerdo algunos que pedían que fuera para River, que empacara las maletas y que ellos me pagaban el pasaje. Que Gallardo me quería, un montón de cosas… Y eso que no he revisado todos, eran muchos comentarios”.

Finalmente confesó su cariño por River Plate. “Soy joven, pero es algo a lo que aspiro. Me gusta River, desde pequeño que lo veo. Si se da la oportunidad, me gustaría aprovecharla. Muy agradecido porque estoy pasando un momento muy bonito más allá del partido en el Monumental. Y estoy pendiente de que en un futuro se de la oportunidad de llegar allá. Imagino un Monumental lleno ovacionándome en mi llegada. Sueño con eso. Sería una maravilla”, concluyó.