Alejandro Moralez, sus salvadas en la línea y los insultos de los hombres de Junior a los de Santa Fe

En su tercer partido internacional con Santa Fe, Alejandro Moralez fue gran figura. Tras el empate con Junior recibió el premio por parte de la Conmebol Libertadores.

El defensor de 20 años fue reconocido como El Mejor de la Cancha. Tuvo dos acciones fundamentales que ahogaron los goles de Junior. En buena medida, que el cuadro barranquillero no haya ganado y, por ende, tampoco avanzado en la Copa Libertadores, se debe a su muy buen rendimiento en la cancha.

“Fueron comentarios positivos porque es para eso que me vengo preparando, para ayudar a mi equipo. Me hicieron buenos comentarios, que estuve bien posicionado. La idea es seguir afianzándome para hacer las cosas bien“, destacó Alejandro Moralez en entrevista con El VBAR (Caracol Radio).

Después de jugar ante Fluminense y River Plate, fue titular contra Junior y figura con dos salvadas impresionantes. Por ellas en el continente se conoció su nombre. Es un defensor que jugó en la escuela Racing y que lleva 5 años en las divisiones inferiores de Santa Fe. Ahora tuvo la oportunidad del debut profesional a nivel internacional, con premio incluido.

Tras el empate en el que él brilló, hubo bronca entre los futbolistas de Junior y Santa Fe. ¿Qué pasó? “Junior al ver que no nos anotaban y nosotros nos estábamos jugábamos nuestro partido, al finalizar ellos por no haber concretado y haber quedado eliminados, les dio rabia, y nos dijeron que: por qué contra River no hicimos eso, que nos habíamos cagado y demás”, contó.